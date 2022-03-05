مهند العزة: قضايا الإعاقة يجب أن تظل حاضرة على كل الاجندات الحكومية.. فيديو

قال الدكتور مهند العزة، السياسي الأردني، إن قضايا الاعاقة يجب أن تظل حاضرة على كل الاجندات الحكومية، مؤكدا أن قضايا الإعاقة مشكلتها أنه في الماضي لا يمكن تناولها بكشل مؤسسى وكان يتم تناولها بشكل عشوائي .

وأضاف مهند العزة، خلال لقاء له لبرنامج “بيت للكل”، عبر فضائية “الأولى المصرية”، ان هناك تعاون ورغبة بتحقيق شئ على الارض، مشيرا إلى ان التحدي الي نواجهه هو تحدي مشترك بين معظم الجهات في كيفية الظرة لقضية الاعاقة.

وتابع السياسي الأردني، أن ما نحاول فعله هو تغيير النظرة للاعاقة، على أنه قضية تنموية وحقوقية مثل باقي القضايا الاخرى.

وأشار مهند العزة إلى أن الأردن من الدول العربية القليلة التي اعتمدت في عام 2015 في تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة