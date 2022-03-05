عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

الابراج
الابراج

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح عن ما  بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً مليئاً بالإنجازات الواعدة فتفتح الأبواب في وجهك وتجعلك تتقدم وتحقق ما تريد ما يجعلك تتميّز عن الجميع باهتماماتك وقد تأخذ جواب نهائي التقدم بانتظارك لكن مطلوب منك ان تحلل بمنطق كي لا تخسر ولا تضيع الوقت الثمين بالأمور السطحية سنة مهمة جدا جدا ورائعة تحمل إليك المفاجأت والهدايا وقد تحقق ربحًا ملموسًا وتقدّمًا كبيرًا.

txt

توقعات الأبراج 4 مارس.. ماليا وعاطفيا

txt

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 3-3-2022


مولود اليوم السبت 5 آذار مارس من برج الحوت


لدى مولود اليوم من برج الحوت  قابلية كبيرة للتغيير بسرعة وهذه الميزة حُرمت منها سائر الأبراج أن برج الحوت هو آخر الأبراج كما هو معلوم وهو خلاصة لما سبقه من الأبراج يتسم أحيانا بمعرفة خصائص الأبراج الأخرى مجتمعة او منفردة كإندفاع الحمل وكسل الثور وسرعة الجوزار وحنان السرطان وصراحة الأسد وافتخاره ومعرفة العذراء واهتمامه بالتفاصيل وحكمة الميزان ولدغات العقرب وكرم القوس وشعور الجدي بالواجب وقوة تحليل الدلو.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

 

 من جانبها قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد ،إذا كنت مولودا في يوم 5 مارس فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة انفعالية وصريحة..  تميل للحركة وتعشق السفر وتملؤك طموحات كبيرة. أنت أيضا سريع البديهة ولديك يقظة ذهنية.


نصيحة: 

عام ٢٠٢٢ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

السرطان الأبراج برج الحوت العذراء الميزان الحوت الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

الأرصاد تحذر: منخفض صحراوي يضرب مصر مصحوبا بعاصفة ترابية

قطع المياه عن 8 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر اليوم الجمعة

لأول مرة فى تاريخه.. تجليس السيدات على منصة محاكم مجلس الدولة .. غدا

موضوعات متعلقة

10 كلمات خير ما تبدأ به يومك.. رددها كل صباح

30 ديسمبر.. زياد برجي وآدم يحييان حفلا بلبنان

توقعات الأبراج 2022..الدلو فرص مادية والأسد احذر خسارة شخص مهم

توقعات الأبراج 2022.. مفاجأة لبرج الثور الأكثر حظا وتحذير للعذراء

ترشيحاتنا

بعد إنتهاء جولة الإعادة.. أسامة أنور نقيبا للمهندسين بأسيوط

دعاء شعبان 2022 .. بـ41 كلمة تبلغ رمضان بلا دموع ولا فراق

حبس وغرامة 5 مليون جنيه.. احذر نقل بيانات شخصية عبر الحدود بدون ترخيص

علاج التهاب اللثة أثناء الحمل.. نظافة الفم وتجنب الحلويات والمشروبات السكرية ضرورة

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

أبرزها الأهلي والمريخ وليفربول ووست هام.. مواعيد مباريات السبت 5 - 3 - 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

4 ضيوف شرف وجزء ثان.. 5 معلومات عن مسلسل تحقيق بعد عرضه كاملا

لحظة مؤثرة.. كلب يدفن صديقه بعد وفاته أمام عينيه|فيديو

تدمير الحلم الأوكراني.. شاهد لحظة ضرب أكبر طائرة في العالم|فيديو

فيديو

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

مش أول مرة .. تعرف على مدرب الزمالك الجديد .. فيديو جراف

ربنا يرحمه ويغفر له.. تصريحات رامي صبري عن شقيقة وزوجته

بث مباشر.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ