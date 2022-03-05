5 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح عن ما بانتظار مولود اليوم عاما مميزاً مليئاً بالإنجازات الواعدة فتفتح الأبواب في وجهك وتجعلك تتقدم وتحقق ما تريد ما يجعلك تتميّز عن الجميع باهتماماتك وقد تأخذ جواب نهائي التقدم بانتظارك لكن مطلوب منك ان تحلل بمنطق كي لا تخسر ولا تضيع الوقت الثمين بالأمور السطحية سنة مهمة جدا جدا ورائعة تحمل إليك المفاجأت والهدايا وقد تحقق ربحًا ملموسًا وتقدّمًا كبيرًا.



مولود اليوم السبت 5 آذار مارس من برج الحوت



لدى مولود اليوم من برج الحوت قابلية كبيرة للتغيير بسرعة وهذه الميزة حُرمت منها سائر الأبراج أن برج الحوت هو آخر الأبراج كما هو معلوم وهو خلاصة لما سبقه من الأبراج يتسم أحيانا بمعرفة خصائص الأبراج الأخرى مجتمعة او منفردة كإندفاع الحمل وكسل الثور وسرعة الجوزار وحنان السرطان وصراحة الأسد وافتخاره ومعرفة العذراء واهتمامه بالتفاصيل وحكمة الميزان ولدغات العقرب وكرم القوس وشعور الجدي بالواجب وقوة تحليل الدلو.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

من جانبها قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد ،إذا كنت مولودا في يوم 5 مارس فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة انفعالية وصريحة.. تميل للحركة وتعشق السفر وتملؤك طموحات كبيرة. أنت أيضا سريع البديهة ولديك يقظة ذهنية.



نصيحة:

عام ٢٠٢٢ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.