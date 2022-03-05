انطلاق مؤتمر "آفاق حديثة في الرعاية الصحية.. الصيدلة ورؤية مصر 2030" بجامعة طنطا

تطلق كلية الصيدلة بجامعة طنطا، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمي تحت عنوان "آفاق حديثة في الرعاية الصحية.. الصيدلة ورؤية مصر 2030"، والذى يقام على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة نهلة العشماوى عميد كلية الصيدلة جامعة طنطا و رئيس المؤتمر.



وأشارت عميدة الكلية، أن المؤتمر يهدف إلى إظهار أهمية دور البحث العلمي فى النهوض بالمجتمع، والتركيز على اكتشاف وتصميم الأدوية واستخدام تكنولوجيا النانو فى تصنيع الأدوية، مما يعمل على دعم منظومة الرعاية الصحية ويتماشى مع رؤية مصر 2030 فى مجال رفع مستوى الرعاية الصحية، ويساهم بشكل مباشر فى دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكل المصريين.



وأضافت، يتضمن المؤتمر جلسات علمية على مدى يومين لمناقشة عدد اثنان وسبعون من الأبحاث العلمية بمشاركة أكثر من مائتى باحث وباحثة من المهتمين بمنظومة الدواء والرعاية الصحية فى مصر ، كما يقام على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل حيث تشارك هيئة الدواء المصرية بثلاثة ورش عمل، وتقام بكلية الصيدلة جامعة طنطا ثلاثة ورش عمل أخرى تخصصية فى مجالات تصميم الأدوية وأحدث الطرق فى التحاليل الصيدلية لضمان جودة المستحضر الدوائي ودور الصيدلى الإكلينيكي فى التغذية العلاجية.



جدير بالذكر أن المحاور العلمية التى يشملها المؤتمر تتضمن العلاجات الجديدة لمرض الكورونا ، و المناعى للأورام السرطانية ، والجديد فى علوم الجينوم والبيولوجيا الجزيئية ، والعلاج التكميلى والنواتج الطبيعية ، والصيدلة الإكلينيكية والترصد الدوائي ، وتطبيقات النانوتكنولوجى فى تصنيع وتهديف الدواء.