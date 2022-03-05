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رئيس التحرير
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سفير كوريا الجنوبية: سنعمل على وجود أول صناعة لـ التابلت في أفريقيا ومصر.. ونواب: يواكب عصر الجمهورية الجديدة.. ويخدم رؤية الدولة في تطوير المنظومة التعليمية

مجلس النواب
مجلس النواب

سفير كوريا الجنوبية: سنعمل على وجود أول صناعة للتابلت في أفريقيا ومصر

اتصالات النواب: توطين صناعة التابلت في مصر يواكب عصر التكنولوجيا الجديدة
برلمانية: الدولة م وضعت استراتيجية واضحة لتطوير التعليم  لربطة بالتكنولوجيا الحديثة
 

قال هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، سنعمل على وجود أول صناعة للتابلت في أفريقيا ومصر، وأكد أنه تم توقيع عقد لنمد كل طالب مصري بهذا الشكل من التكنولوجيا عن طريق هذا التابلت وهي بداية رائعة في التعاون بما يخص التعليم.

وأضاف ووك، خلال لقاء له لبرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، اننا بالفعل أنشأنا جامعة تكنولوجية كورية وسيتعلم فيها المصريون الكثير مما سيساهم في تطور مستقبلهم.

وتابع سفير كوريا الجنوبية في مصر، أن كوريا كانت من أوائل الدول التي تحولت بشكل كبير، خاصة بعد فترة الحرب العالمية الثانية.

وأشاد سفير كوريا الجنوبية في مصر بجهود مصرية لتحقيق التنمية وإصلاح الاقتصاد.

وعلق نواب البرلمان على هذا الامر مؤكدين أن العلاقات المصرية الكورية تشهد نوع من الازدهار ، منوهة انها تنامت بشكل جيد خاصة بعد زيارة رئيس كوريا الجنوبية الرسمية مصر في يناير الماضي من هذا العام، لافتين النظر إلى ان الدولة المصرية اختارت شركة سامسونج لتوطين صناعة التابلت في مصر، حيث تم إنشاء مصنع بمنطقة بني سويف باستثمارات تقترب من 30 مليون دولار.

 

وفي هذا السياق علق النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على توجه الدولة المصرية نحو توطين التابلت، موضحا أنها  خطوة هامة وتأتي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا حيث أنها تخدم العملية التعليمية في مصر، وتواكب عصر الجمهورية الجديدة.

وتابع منصور خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن التوجه نحو التكنولوجيا الحديثه لم يعد مجرد رفاهية تخضع لمتطلبات الدول، منوها ان جائحة كورونا كشفت للعالم أجمع أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في كافة القطاعات.


وتابع وكيل اتصالات النواب أن الدولة المصرية اصبح لها رؤية محددة في اعتمادها بشكل كلي بكافة مؤسساتها بتطبيق  منظومة العمل عن بعد، وخاصة التعليم، وهو ما تعمل عليه وزارة التربية والتعليم.


وأكمل النائب أحمد نشأت منصور أن توطين صناعة التابلت سيكون له دور  في توفير فرص عمل للشباب الخريجين.
 

وقالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس، أن العلاقات المصرية الكورية تشهد نوع من الازدهار ، منوهة انها تنامت بشكل جيد خاصة بعد زيارة رئيس كوريا الجنوبية الرسمية مصر في يناير الماضي من هذا العام.

 

وتابعت السيد خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن تصريحات سفير كوريا الجنوبية في مصر بشأن وجود أول صناعة للتابلت في أفريقيا ومصر، يأتي في اطار خطة مصر  لتوطين صناعة التابلت ، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية  قامت بالاتفاق مع شركة سامسونغ الكورية على بدء تصنيع "التابلت" التعليمي .

وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أن الدولة المصرية اختارت شركة سامسونج من أجل توطين هذه الصناعة حيث تم إنشاء مصنع بمنطقة بني سويف باستثمارات تقترب من 30 مليون دولار موضحة ان هذا الامر من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل لأكثر من 500 شخص، وتدريب عدد من الفنيين على أحدث التقنيات.


وأكملت النائبة صبورة السيد ان وزارة التربية والتعليم وضعت استراتيجية واضحة لتطوير التعليم،  ومنها بشكل أساسي العمل على تطوير المناهج وتحسين عملية تقييم الطلاب ناهيك عن ضرورة ربط التعليم بالتكنولوجيا الحديثة واستخدام التابلت.
 

تطوير التعليم مصر جائحة كورونا تكنولوجيا كوريا الجنوبية الحرب العالمية

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