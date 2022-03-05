الكتب خان ضمن القائمة القصيرة لجائزة التميز بمعرض لندن |تفاصيل

أعلن معرض لندن للكتاب عن القوائم المختصرة لجوائز التميز الدولية 2022 مع 16 دولة متمثلة في 4 قارات.

وفي عامها التاسع تكرم جوائز التميز الدولية إنجاز النشر عبر ثماني فئات ، وتدافع عن تلك المنظمات والأفراد من جميع أنحاء العالم الذين يظهرون الشغف والإبداع والبراعة وتم اختيار القائمة المختصرة لكل فئة جائزة من قبل لجنة تحكيم تتألف من خبراء في هذا القطاع.



تضم القوائم المختصرة لهذا العام سبعة عشر دولة مختلفة ، مع وضع اليونان في القائمة المختصرة لأول مرة. تتصدر إسبانيا المجموعة ،حيث ظهرت في ثلاث فئات ، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وفرنسا تتبعهم في الترتيب بترشيحين لكل منهما وجاءت دار النشرالمصرية "الكتب خان" ضمن القائمة القصيرة 2022 في مجال الترجمة وسيتم الإعلان عن الفائز قبل نهاية مارس الجاري.





وتتنافس Audio (الولايات المتحدة الأمريكية) و Saga Egmont (الدنمارك) ضد Penguin Random House (الولايات المتحدة الأمريكية)،التي حصلت على الجائزة في عامها الافتتاحي في عام 2018.



وفي الوقت نفسه، تتكون القائمة القصيرة لجائزة مبادرة الترجمة الأدبية من Al Kotob Khan (مصر)، Europe Comics (بلجيكا)،ومعهد Ramon Llull (إسبانيا).

أما عن جائزة مصادر التعلم التربوي (وهي فئة جديدة أخرى لهذا العام) ستُمنح إما لـ Caramel Tree (كندا) أو Editions Animées (فرنسا) أو Hamilton House Publishers (اليونان)، في حين أن القائمة المختصرة لجائزة Rights Professional هي Anna Soler-Pont (إسبانيا) وفاطمة عباس (مصر) وغراي تان (تايوان).

وأخيرًا، تضم القائمة المختصرة لجائزة Inclusivity in Publishing ومقرها المملكة المتحدة Knights Of و Bloomsbury وSaqi Books ، وجميعهم يدافعون عن التنوع والشمول في أعمالهم.

يذكر أن معرض لندن للكتاب هو واحد من أكبر أسواق الكتب العالمية الخاصة بالتفاوض على الكتب، بشكل خاص في مجال حقوق النشر،وتوزيع المحتوى وحركة البيع، ويشارك في المعرض نحو 60 دولة رسميًا، وذلك للتفاوض على حقوق بيع الكتب وتوزيع المحتوى الخاص بالتلفزيون والقنوات الرقمية والمحتوى المسموع والسينما.



