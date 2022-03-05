بعد إنتهاء جولة الإعادة.. أسامة أنور نقيبا للمهندسين بأسيوط

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المستشار باسم زخاري عبد المسيح، فوز المهندس أسامة محمد أنور، رئيس قطاع كهرباء أسيوط، بمقعد رئيس النقابة الفرعية بأسيوط بإجمالي عدد أصوات بلغ 849 صوتًا، مقابل 789 صوتًا حصل عليها المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، أي بفارق 60 صوتًا.

وأوضحت اللجنة القضائية أن إجمالي عدد المهندسين المشاركون في الجولة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط قد بلغ 1673 مهندسًا ومهندسة، فيما بلغ مجموع عدد الأصوات الصحيحة 1638 صوتًا، ووصل مجموع الأصوات الباطلة فيما يخص جولة الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية 35 صوتًا.

وشهد نادي نقابة المهندسين احتفالات بالطبل البلدي والمزمار ابتهاجًا بالنقيب الجديد، وقدم المهندسون المتواجدون بنادي النقابة التهنئة للنقيب الجديد، متطلعين إلى فترة نقابية جديدة تشهد استقرارًا في الأوضاع وارتقاءً بكافة الخدمات النقابية المقدمة للمهندسين وذويهم.

يُذكر أن فرز الأصوات تم من خلال لجنة قضائية بالكامل، برئاسة المستشار باسم زخاري عبد المسيح، والمستشار جعفر عبد الرحمن إبراهيم، والمستشار ياسر لطفي تمام، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبتواجد سبعة مستشارين باللجان السبع بأسيوط وهم المستشار أحمد محمد عبد الرحيم، والمستشار أحمد محمد حافظ، والمستشار أمير محمد الهادي، والمستشار أحمد عبد الفتاح هلال، والمستشار محمد جمال هاشم، والمستشار وحيد محمد مهدي، والمستشار وليد فرحان حسن لافي، ويترأس لجنة الانتخابات النقابية المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة، وتضم اللجنة في عضويتها المهندس أحمد خليل مكي، والمهندس محمد عبد الحافظ أعضاء اللجنة الانتخابية.