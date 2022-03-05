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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.. أسعار القمح تقفز بنحو 60% في الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجلت أسعار القمح ارتفاعات قياسية وسط مخاوف متزايدة من نقص الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أثار شبح ارتفاع التضخم العالمي في أسعار الغذاء. 

تمثل أوكرانيا وروسيا حوالي 30% من القمح المتداول في العالم ولا يزال لديهما محاصيل من العام الماضي إلى الشحن.

وقال كارستن فريتش ، المحلل في Commerzbank: "لا تلوح في الأفق نهاية لهذا الارتفاع لأن 30% من صادرات القمح العالمية قد قطعت عن السوق العالمية".

وقفز القمح في بورصة شيكاغو، والذي يُعد المعيار الدولي، بأكثر من %59 منذ الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستويات 13.40 دولار للبوشل مع ختام تعاملات الأسبوع، بينما سجل القمح الأوروبي المطحون في باريس رقماً قياسياً قدره 406 يورو للطن.

وحذر خبراء الأغذية والزراعة من زيادة انعدام الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة، والتي يعاني الكثير منها بالفعل من مستويات عالية من الجوع بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية في يناير، حيث بلغ متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية حول العالم 7.8%، وهو أعلى مستوى في سبع سنوات، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وأدت الزيادات الكبيرة في الأسعار إلى تقليص قدرة البلدان المستوردة للحبوب على شراء القمح، حيث اضطرت تركيا وهي مشتر رئيسي للقمح الروسي إلى خفض أحجامها في مناقصة دولية من أهدافها الأصلية.

قالت كيتلين ويلش من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة، إن الحرب الروسية في أوكرانيا عطلت أسواق الحبوب والطاقة العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار المواد الغذائية مع مواجهة الدول الفقيرة المستوردة للغذاء لأخطر العواقب.

وأضافت ويلش: "الحرب الروسية على أوكرانيا لديها القدرة على تفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم".

أغلق كبار التجار الزراعيين، بما في ذلك Archer Daniels Midland و Bunge، اللذان يشترون ويبيعون الحبوب في جميع أنحاء العالم، عملياتهم في أوكرانيا.

ويشعر المحللون والتجار بالقلق إزاء زراعة محصول الربيع لهذا العام، بما في ذلك القمح والذرة والشعير، وقد لا يتم حصاد القمح الشتوي المزروع خلال الخريف الأوروبي في الصيف.

بالإضافة إلى أسعار الحبوب، من المرجح أن يشعر المزارعون في جميع أنحاء العالم بتأثير ارتفاع التكاليف لأن روسيا وبيلاروسيا هما المنتجان الرئيسيان للأسمدة.

وأوصت وزارة الصناعة والتجارة الروسية منتجو الأسمدة بوقف الصادرات مؤقتًا، بحسب وكالة إنترفاكس.

صندوق النقد الدولى صادرات روسيا القمح وزارة الصناعه المواد الغذائية أوكرانيا وروسيا روسيا وأوكرانيا الدراسات الاستراتيجية

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