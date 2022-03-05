أخبار الفن : مؤلف يوتيرن يكشف كواليس عودة توفيق عبد الحميد .. وأسرار فى حياة سامية جمال

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

كشف المؤلف إيمن سلامة عن كواليس عودة الفنان توفيق عبد الحميد للفن بعد غياب دام الأكثر من 12 سنة من خلال مسلسله الجديد “ يوتيرن " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

حيث أكد المؤلف إيمن سلامة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه سعيد للغاية بان عودة الفنان توفيق عبد الحميد للفن من جديد بعد غياب سنوات ستكون فى عمل من تأليفه .

سامية جمال .. وأحدة من أشهر الراقصات فى تاريخ الفن المصري ، بالإضافة الي مشاركتها فى العديد من الاعلام الفنية ، ويوافق اليوم ذكرى ميلادها ، حيث كانت تسمى بـ راقصة مصر الرسمية ، نظراً لانها كانت تمثل الفن المصري فى الحفلات الرسمية التى كان يشارك فيها الملك فاروق .

أفنتتحت الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر ورئيس شرف المهرجان محمود حميدة ورئيس المهرجان سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني ، وقدمت حفل الافتتاح المذيعة والفنانة وفاء ميراس .

قام الفنان أحمد فهمي، بافتتاح مطعمه الجديد ، حيث تواجدت معه زوجته أميرة فراج لدعمه وحرصت علي تهنئته.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنان احمد صلاح حسني، والفنان أحمد الشامي، والفنان محمد نور، والفنان علي ربيع، والفنان أوس أوس والفنانة ميريهان حسين والفنان محمد علاء وعدد آخر وكبير من الفنانين على الحضورو تقديم التهنئة لفهمي والتواجد بالمكان.

تمكن مسلسل تحقيق، من خطف الانظار بعد عرضه عبر منصة watch it بساعات قليلة، حيث يعد العمل الأول للمنصة بعد التطوير الذي شهدته خلال الساعات الماضية.

مسلسل تحقيق تم طرحة كاملاً على منصة watch it، وهى المرة الأولى التى تقوم فيها المنصة بطرح عملاً كاملاً، بعدما كانت تعتمد على طرح الحلقات بشكل أسبوعى.