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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صباح البلد يسلط الضوء على الجولة التفقدية للرئيس السيسي بمحاور شرق وغرب القاهرة | فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي  "أحمد حمدي " ، تقريرا عن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى التفقدية للمحاور التي تربط شرق القاهرة بغربها . 

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، الأعمال الإنشائية لعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتي تأتي فى إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى.

وشرح أحد المهندسين للرئيس السيسى خلال مقطع فيديو أذاعه موقع الرئاسة المصرية ، أنه تم تنفيذ 15 كوبرى و نفق متعدد منهم 9 أعمال جديدة ومنهم طريق بلبيس مع الطريق الدائرى والذى قام بتسهيل الحركة فى موقف العاشر من رمضان والقادمين من بلبيس ، والاسماعيلية إلى مناطق جسر السويس بالاضافة إلى كوبرى قاعدة المشير طنطاوى إلى الدائرى الأوسطى .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة في القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، اخذا في الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة توفير الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين.

كما تفقد الرئيس الموقف التنفيذي الخاص بمحور عمر المختار، فى منطقة مسطرد امتداداً لمحور عدلي منصور، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو، والتي تمتد من أسفل كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بواقع ٥ حارات مرورية لكل إتجاه.  

صباح البلد الرئيس عبد الفتاح السيسي توك شو السيسي شرق القاهرة

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