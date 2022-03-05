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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة :

تعيين 171 شاباً 31 " قادرون باختلاف" بمطروح

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 171  شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 31 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 257  طالب عمل .

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يناير الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 85 منشأة ، و13 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 20 محضراً سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد ندوتي توعية . 

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 142 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفي مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 256 منشأة ، وأسفر عن تحرير 12 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 134 شكوى عمالية .

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IMG_6839
وزير القوى العاملة محمد سعفان مطروح قادرون باختلاف تعيين 171 شابا كعب العمل

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