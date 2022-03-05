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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفتيات .. حيل بسيطة للحصول على الحواجب الكثيفة

تكثيف الحواجب
تكثيف الحواجب

عادت الحواجب السميكة بضجة ، وإذا كانت لا تزال تتباهى بحواجبك ، فقد حان الوقت لتنميتها، بينما قد يكون نمو الحواجب  مهمة سهلة بالنسبة لبعض الفتيات ، تواجه بعض النساء الكثير من المتاعب بسبب قلة نمو الشعرالتي تؤثر على المظهر الجمالي بالسلب.


لكن نقدم لكم  فيما يلي بعض الاختراقات و الحيل  البسيطة التي تساعد على تنمية الحواجب بسهولة والحصول على مظهر جذاب.

نصائح ضرورية للحصول على الحواجب الكثيفة 


-تدليك
إن أبسط طريقة لتكثيف الحواجب هي تدليكها بانتظام ، باستخدام أي زيت - زيت الزيتون أو جوز الهند أو اللوز - جميع الزيوت الثلاثة رائعة لنمو الشعر.


-تميل إليهم
تستغرق الحواجب وقتًا طويلاً لتنمو، ابتعدي عن الملاقط وشفرات الحلاقة لمدة 12 أسبوعًا للحصول على نمو كامل،  استخدمي فرشاة ملفوفة واعتني بها في اتجاه الشعر يوميًا،  بمجرد أن تشعري بأن شعر الحواجب قد نما بشكل كامل ، يمكنك تشكيلهما باستخدام أداة النتف أو الخيط.


ترطيب
يجب أن تبقى منطقة الحواجب رطبة ومغذية، استخدمي بعض الفازلين لقفل الرطوبة، يمكنك تطبيق 2-3 مرات في اليوم لتعزيز نمو الشعر.


بياض البيض
يحتوي البيض على البروتين الذي يساعد على تعزيز نمو الشعر ويغذي بصيلات الشعر، يخفق البيض الأبيض ويطبق هذا الحل لمدة 20 دقيقة.


المصدر: timesofindia
 

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