الحاصلات الزراعية: ارتفاع أسعار الفول في رمضان والعدس يسجل 29 جنيها

أكد عبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار البقوليات مستقرة فى الوقت الحالى، ولا يوجد أزمة فى المعروض منها بالسوق المحلى

وأشار فرج إلى أنه متوقع أن ترتفع الأسعار خلال شهر رمضان، نظرا لزيادة الطلب بنسبة 5 إلى 10% خلال أول أسبوع فى الشهر الكريم

وأضاف فرج فى تصريحات خاصة لـ“ صدى البلد ” أن سعر الفول البلدي «عريض الحبة» تراوح ما بين 18 : 20 جنيها للكيلو، ووصل سعر الفول البلدي «رفيع الحبة» ما بين 22 : 25 جنيها للكيلو.

وأوضح فرج أن أسعار العدس سجلت نحو 26 : 29 جنيها للكيلو، فى حين سجل سعر كيلو الحمص نحو 30 جنيها، تراوح سعر كيلو الفاصوليا البيضاء من 28: 30.

وتراوح كيلو الترمس تراوح ما بين 16 : 20 جنيها، وسجل سعر اللوبيا البلدى 35 بينما بلغ سعر اللوبيا المستوردة 30 جنيها، بينما سجل سعر كيلو السمسم 50 جنيها.