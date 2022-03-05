برلماني يطالب بإنشاء مشروعات خدمية بمدينة منوف لخدمة الأهالى

قدم النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالمجلس ، اقتراح برغبة موجه للدكتور وزير الإسكان والمرافق ، واللواء محافظ المنوفية بشأن نقل ملكية جميع أرض مركز التشييد والبناء " مركز التدريب المهنى " الكائنة بمدينة منوف إلى ملكية الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حيث أن هذه الأرض تابعة لوزارة الإسكان والمرافق وغير مستغلة .

وقال النائب أحمد أبو زيد إن هذه الأرض سوف يتم الاستفادة بها في إنشاء بعض المشروعات الخدمية للمنفعة العامة وذلك لخدمة أهالى المدينة نظراً لعدم وجود أرض أملاك دولة في مدينة منوف تصلح لإقامة مشاريع ذات نفع عام عليها ، علماً بأن جميع الأراضى والمبانى التابعة لهذا المركز غير مستغلة وتم مؤخراً نقل قسم شرطة منوف إليها مؤقتاً لحين إعادة إحلال وتجديد القسم وهذا يعنى أن وزارة الإسكان والمرافق ليست في حاجة إلي هذه الأرض .

واقترح عضو لجنة الإسكان بالنوب البدء في إجراءات نقل تبعية أراضى مركز التشييد والبناء " مركز التدريب المهنى " بمدينة منوف والتابعة لوزارة الإسكان والمرافق إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف لإنشاء بعض المشروعات الخدمية عليها للمنفعة العامة من أجل خدمة أهالى المدينة وتخفيف العبء عنهم .