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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان.. انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بالبلاد

محطات إنتاج الغاز
محطات إنتاج الغاز الطبيعي

أعلنت السلطات بسلطنة عمان عن انخفاض  إنتاج الغاز الطبيعي بالبلاد بنهاية شهر يناير الماضي بنسبة 1ر5 بالمائة ليبلغ 3 ملايين و862 ألف متر مكعب.

‏وبحسب وسائل إعلام عمانية؛ فقد شهد استهلاك الغاز الطبيعي في المناطق الصناعية ومحطات توليد الكهرباء ارتفاعا بنسبة 7ر11 بالمائة و9ر7 بالمائة على التوالي بنهاية يناير الماضي.

في حين ذكرت السلطات أيضا؛ ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 3ر7 بالمائة بنهاية يناير 2022م ليبلغ 31 مليونا و869 ألفا و700 برميل.

‏وسجلت صادرات سلطنة عُمان النفطية إلى جمهورية الصين نموا بنسبة 1ر26 بالمائة لتصل إلى 25 مليونا و61 ألفا و700 برميل بنهاية يناير الماضي حسب ما أفاد به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

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