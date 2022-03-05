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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بكلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام وازالة الأوتاد والحواجز الحديدية

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال الرصف والتطوير والتنسيق العام للطريق بشارع التحرير بحي الدقي للوقوف علي نسب تنفيذ الاعمال ومدي التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد لها. 

وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية وتوجيه الشركة بسرعه انجاز الأعمال المكلفة بها لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة . 

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حي الدقي وإدارة المرور بكلبشة سيارات نقل متعدية علي الطريق العام ومتروكه بالشارع في أنتظار خاطئ مع التأكيد علي ملاك المركبات بعدم الوقوف العشوائي مجددا بنهر الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

كما تفقد محافظ الجيزة الحالة العامة لشارع النيل ومتفرعاته موجها بإدراج شارع بولس حنا بحي الدقي لتنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة له الي جانب رصد الشوارع المتفرعه من شارع النيل والتي بحاجه الي رفع كفاءة لتطويرها .

و تفقد المحافظ أيضا  أعمال تطوير ميدان المساحه والشوارع المحيطة به حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير الشامله للميدان ودعم المسطحات الخضراء وأعمدة الانارة وتركيب كاميرات مراقبة وتخطيط أماكن وساحات الانتظار.

ووجه المحافظ رئيس حي الدقي بضرورة الحفاظ على ما تم انجازة من اعمال وتكثيف دوريات النظافه ورفع الإشغالات ومنع تركيب الحواجز والاوتاد الحديدية بنهر الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي . 


رابط فيديو الجوله.

محافظ الجيزة الجيزة اعمال الرصف أعمال التطوير الطريق العام

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