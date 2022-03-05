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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسنت الحسيني: صلاح كسر القاعدة وأصبحنا نحلم بالمزيد

بسنت الحسيني
بسنت الحسيني

قالت الإعلامية بسنت الحسيني، إنها تعلمت دروسا كثيرة من حوار محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي مع الإعلامية إسعاد يونس على القناة الأولى وفضائية DMC، موضحةً: "تعلمنا ككبار وأطفال، محمد صلاح كان شابا صغيرا ويحرص على السفر من طنطا إلى القاهرة ويقضي يومه بـ20 جنيها فقط".

وأضافت الحسيني خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "محمد صلاح لم يكن يهتم بكل العقبات، لكنه كان يهتم بطموحه فقط، تخيل مكان حلمه وأكد عزمه على تحقيقه، هذا أمر رائع، ويجب أن ننميه في أبنائنا".

وتابعت: "يجب أن نزرع في أبنائنا الطموح .. وده من خلال إننا نوري أبنائنا نماذج ناجحة زي محمد صلاح، أو أفلام فيها خيال واسع شوية، لأنها معمولة عشان نتخيل نفسنا مكان البطل، ولازم نحسسهم إنهم يقدروا وبلاش نحبط منهم".

وأكدت، أن مصر مليئة بالنماذج الناجحة مثلتها في مختلف المجالات، لكن محمد صلاح كسر القاعدة في كرة القدم: "كنا دايما بنقول مستحيل نلاقي حد من اللي احترفوا بره من مصر زي ميسي ورونالدو لكن صلاح كسر كل ده وأرقامه قربت لهم جدا".
 

محمد صلاح ليفربول اسعاد يونس كرة القدم اخبار توك شو

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