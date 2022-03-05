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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنمية المستدامة والبيئة وجامعة السادات يناقشان الحواجز المانعة لتمويل وتنفيذ خيارات كفاءة الطاقة

صدى البلد

يعقد الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالتعاون مع جامعة مدينة السادات ندوة بعنوان "مستقبل الطاقة المتجددة وترشيد وكفاءة الطاقة" في  15 مارس 2022،  بمقر جامعة مدينة السادات.

وتناقش الندوة الحواجز التي تقف في طريق تمويل وتنفيذ خيارات كفاءة الطاقة في مصر، وكيفية التغلب على العوائق الرئيسة التي يواجهها قطاع الصناعة المصري، كما تناقش الندوة إدارة واتخاذ القرارات في الشركات، والمشاكل الناتجة عن نقص البيانات اللازمة لصياغة السياسات، وتأثير قلة الوعي على استخدام مصادر الطاقة البديلة، وتأثير نقص القدرة على تصميم وتقييم وتنفيذ إدارة وتحسين كفاءة الطاقة على مستقبل الطاقة المتجددة في مصر.
 

جدير بالذكر أن الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة والمجلس العربي للطاقة المستدامة ممثلا في كل من: دكتور أشرف عبد العزيز - الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة والمشرف العام على المجالس المتخصصة بالاتحاد، المستشار نادر جعفر - رئيس الاتحاد، دكتور مهندس فاروق الحكيم - عضو مجلس إدارة المجلس العربى للطاقة المستدامة بالاتحاد ورئيس جمعية المهندسين المصرية، دكتور مهندس إستشاري محمد اليماني -، رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة بالإتحاد والمتحدث الرسمي الأسبق لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأستاذ الدكتور عادل السماحي - عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة بالإتحاد والاستاذ بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الأستاذ الدكتور جمال جمعة - المستشار العلمي للإتحاد والأستاذ بجامعة قناة السويس.

 

 قد عقد اجتماع مع قيادات جامعة مدينة السادات ممثلا في كل من الأستاذ الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة،  وذلك في مقر جمعية المهندسين المصرية في فبراير الماضي وتم الاتفاق فيه على على عقد ندوة " مستقبل الطاقة المتجددة وترشيد وكفاءة الطاقة " ، كما ناقش ممثلي الجهتين خلال الاجتماع إمكانية التعاون بشأن إنشاء المعهد العالي العربي لهندسة الطاقة المستدامة، والتي أعد الاتحاد دراستها.
 

جامعة قناة السويس البحث العلمي قناة السويس الصناعة المهندسين وزارة الكهرباء مدينة السادات

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