الطب البيطري بالغربية: تحصين 196 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم “السبت”، بلغ 196 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية للتحصين والممتدة حتى منتصف مارس الجاري.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 170 ألف حيوان من " الأبقار"، و50 ألف من "الضأن"، وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.