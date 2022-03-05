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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط دقيق مدعم داخل مخبز سياحى بالقاهرة

صدى البلد

تمكن رجال الأمن من ضبط كميات من الدقيق المدعم داخل مخبز سياحى بالقاهرة بقصد الإتجار بها في السوق السوداء.

فقد نجحت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، في ضبط مسئول عن مخبز سياحى - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم  والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخبز على (950 طن من الدقيق البلدى المدعم).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

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