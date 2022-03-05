برلماني: جلوس المرأة على منصة القضاء تتويج لـ نضال 72 عامًا

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية اليوم بمثابة حدث تاريخي جلل، وترجمة صريحة لاهتمام القيادة المصرية بتمكين المرأة في مختلف المجالات والقطاعات والمؤسسات خاصة وأن هذا الحدث الكبير يأتي بعد 72 عاما من النضال للمرأة المصرية لتحد الثمار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد سلطان، أن المرأة المصرية حظيت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم بالكثير من المكاسب والإنجازات والقرارات والقوانين التي تدعمها وتعمل على تمكينها في مختلف المجالات، وجلوسها على منصة القضاء انتصار عظيم لها حيث ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تحقيق هذا الحلم لم يكن يحدث دون وجود ارادة سياسية داعمة مؤمنة بأن تمكين المرأة المصرية هو واجب وطنى، واليوم تجنى المرأة المصرية حفيدة الدكتورة العظيمة الراحلة عايشة راتب التى ناضلت لوصول المرأة منصة القضاء منذ خمسينات القرن الماضى ثمار نضالها فلترقد روحها بسلام واطمئنان بأن نضالك لم يذهب سدى ".