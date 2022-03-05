برلمانية: 5 مارس عيد جديد للمرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المرأة المصرية تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، واتضح ذلك جليا فى ملف التمكين، حيث تقلدت المرأة العديد من المناصب بمختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات وأثبتت المرأة كفاءتها في جميع المناصب التي تولتها خلال هذه الفترة.

وتابعت رشاد: "المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنه اعتبارا من اليوم 5 مارس جلوس 98 قاضية على منصة القضاء مع زملائهم من القضاة فى مجلس الدولة بمثابة عيد قومى للمرأة المصرية، مقدمة التهنئة لكل سيدات مصر على هذا الحدث العظيم في التاريخ المصرى.

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن تعيين المرأة بمجلس الدولة كقاضية، كسر الكثير من العادات والقيود التي كانت موجودة في غير محلها لتحجيم وعرقلة المرأة، فمنذ 72 عاما لم تجلس المراة على منصة القضاء وحصد ثمار النضال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضافت رشاد، واليوم جلست المرأة على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة.

وتابعت رشاد: "وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لـهـن جميـع الصـلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحـثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي".