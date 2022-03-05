محمد صلاح يرعب وست هام يونايتد بسجله التهديفي قبل موقعة الانفيلد

يستضيف فريق ليفربول، نظيره وست هام يونايتد، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

ويخشي فريق وست هام يونايتد من السجل التهديفي لـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول حيث نجح في تسجيل 9 أهداف في مرماهم بالدورى الانجليزي .

ويعد السجل التهديفي لمحمد صلاح امام وست هام يونايتد هو الافضل بالتساوي مع أهدافه في شباك واتفورد حيث احرز ايضا 9 اهداف .

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، وبفارق 7 أهداف عن زميله البرتغالي دييجو جوتا صاحب المركز الثاني.

وتعد مباراة اليوم “ثارية” بالنسبة لـ محمد صلاح وزملائه، حيث خسر الريدز أمام وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي.

يحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 66 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز الخامس بـ 45 نقطة.