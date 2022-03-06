طلب إحاطة بشأن إنشاء محطة محولات كهربائية تخدم مدينة الرديسية وقرى إدفو

قدم النائب على البدرى الملاوى عضو مجلس النواب عن مركز إدفو أسوان، طلب إحاطة للدكتور وزير الكهرباء والطاقة بشأن إنشاء محطة محولات كهربائية تخدم مدينة الرديسية وقرى الطوناب والسراج ووادى الرديسية وقرى سلوا بأسوان.

جاء ذلك نظراً للمعاناة الشديدة الذى يتعرض لها أهالى الرديسية والقرى المجاورة من ضعف الجهد وبعد محطات المحولات عن الأحمال مما يؤدى إلى ضعف التيار الكهربائى بالمناطق المذكورة.

وفى ردها على طلب الإحاطة، أفادت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بأنه تم إدراج إنشاء لوحة توزيع جهد متوسط بقرية البحيرة بأسوان ضمن مشروع مبادرة حياة كريمة الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى كما انه سيتم إدراج ربطها بلوحة توزيع النزل كتغذية بديلة لضمان استمرارية التغذية الكهربية للمواطنين.