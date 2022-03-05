العسومي: الدبلوماسية المغربية عززت المكانة العربية والأفريقية للدفاع عن قضاياها

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية، وبما يعزز من الصوت العربي ووحدته لمواجهة القضايا المختلفة، مشيدا بدور المملكة المغربية وتجربتها المتميزة في المجال البرلماني والتي تعد من أبرز التجارب التي تلقى الدعم والمساندة من قبل جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الذي يحرص على دعم الدور البرلماني ومساندته لما يشكله من أهمية قصوى لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي أجراها رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، مع رئيس البرلمان العربي بمقر المجلس بالعاصمة المغربية الرباط.

وخلال المباحثات، أكد رئيس البرلمان العربي دور المغرب المحوري العربي والأفريقي والدولي وما تشكله من ثقل على جميع المستويات، مشيدا بدور الدبلوماسية المغربية في مختلف المشاركات والتي عززت المكانة العربية والأفريقية للدفاع عن قضاياها، خصوصا القضية المركزية فلسطين، وأن المغرب كان على الدوام داعما للعمل العربي المشترك وعضو فاعل في البرلمان العربي مساهما في تحقيق أهدافه وبرامجه.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب المغربي بدور البرلمان العربي ومواقفه المشرفة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومبادراته الخلاقة التي أحدثت تغيرات كبيرة في هذه المؤسسة البرلمانية العربية والتي أصبحت مثالا نفتخر به بوجود مثل هذه المنظمة التي تتبنى مواقف مشهودة في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية وتسهم في تحقيق التوازن بإيصال الصوت العربي من خلال مواقفه القوية المعبرة عن طموحات المواطن العربي، مؤكدا مواصلة التعاون الثنائي بين مجلس النواب المغربي والبرلمان العربي في مختلف المجالات.