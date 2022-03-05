تنظيم 10 قوافل علاجية بالمجان وتوزيع 1500 لحاف فايبر في قري المنوفية



قال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أن الجمعية قد نظمت (10) قوافل علاجية للمستشفي الجامعي بشبين الكوم خلال شهري يناير وفبراير 2022.

حيث تم توقيع الكشف الطبي علي ( 980 ) مريض بالمجان واجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم ، فضلاً عن قيام الجمعية بتوفير وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهاباً وإياباً علي نفقتها تسهيلاً على المواطنين .

وأضاف " درغام " أن الجمعية قامت خلال شهر فبراير الماضي بتوزيع (1500) لحاف فايبر بالمجان علي الأسر الأولى بالرعاية من محدودي الدخل بنطاق قري المحافظة وذلك ضمن مبادرة " ستر ودفا " لمجابهة فصل الشتاء تحت رعاية محافظ المنوفية .



و أشاد محافظ المنوفية بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع ودورهم الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .