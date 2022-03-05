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برلمان

برلمانية تطلق مسابقة جديدة لدعم المواهب الفنية الشابة في أفريقيا

الدكتورة رشا قلج
الدكتورة رشا قلج

أعلنت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري، مشاركة السيدات الأفريقيات الأوائل عن إصدار جديد من جوائز أحسن فيلم2022 في أفريقيا والذي يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية مثل، كسر وصمة العقم، ودعم تعليم الفتيات، وإنهاء زواج الأطفال، وإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، العنف القائم على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة على جميع المستويات في افريقيا بأربع لغات الإنجليزية، العربية، الفرنسية والبرتغالية. 
وقالت النائبة رشا قلج في بيان لها :"أقدر الجهود التي بذلتها المواهب الشابة في جميع أنحاء إفريقيا في أفلامهم ومن خلالها نقلوا بشكل جميل رسائل مهمة تتماشى مع موضوع الجوائز.، وأعتقد أن جميع أشكال الفن بما في ذلك صناعة الأفلام يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في إحداث تحول ثقافي في المجتمع ، في العالم، وكان هدفنا استخدام هذه الوسيلة لتشجيع صانعي الأفلام الواعدين والمواهب الجديدة في جميع أنحاء القارة لإنتاج أفلام قصيرة أو طويلة سواء دراما وثائقية أو دراما وثائقية تنقل الرسائل لكسر وصمة العقم أو تمكين تعليم الفتيات على جميع المستويات ". 

وتابعت أن الهدف في موضوع 2022 يهدف إلى معالجة مجموعة واسعة من الموضوعات مثل: كسر وصمة العقم، ودعم تعليم الفتيات، وإنهاء زواج الأطفال، وإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ووقف العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة على جميع المستويات. 

يذكر أن جميع صانعي الأفلام الأفارقة وطلاب مؤسسات التدريب على صناعة الأفلام أو المواهب الشابة في إفريقيا يمكنهم التقدم في المسابقة بصناعة ومشاركة فيلم طويل أو قصير، سواء كان دراما أو وثائقيًا أو وثائقيًا لتقديم رسائل قوية ومؤثرة لمعالجة أي من القضايا الاجتماعية التالية مثل: كسر وصمة العقم، ودعم تعليم الفتيات، وإنهاء زواج الأطفال، وإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ووقف العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة على جميع المستويات.

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