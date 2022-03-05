استجابة لطلب برلماني.. تشكيل لجنة لمعاينة إنشاء كوبري للمشاة بقرية العصلوجي بالشرقية

وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، علي إنشاء كوبري للمشاة امام قرية العصلوجي بمحافظة الشرقية بناءً علي طلب النائبة مي أسامة رشدي عضو مجلس النواب.

وأوصت لجنة الإقتراحات والشكاوى بتشكيل لجنة برئاسة اللواء محمد محفوظ وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الشرقية، والنائبة مي رشدي، وهيئة الطرق والكباري، وفي حضور النائب لطفي شحاتة والنائبة مروة هاشم وعدد من أهالي قرية العصلوجي، لمعاينة المكان المنوط به انشاء كوبري المشاة.

كانت النائبة مي رشدي مجلس النواب، تقدمت بمقترح برغبة بانشاء كوبري مشاة، أمام قرية العصلوجي بمحافظة الشرقية مرورا اعلي السكة الحديد وذلك لتجنب الكثير من الحوادث.

واشارت النائبة مي رشدي، فى المقترح برغبة المقدم، إلى أن هناك حوادث كثيرة تحدث فى هذه القرية بسبب عبور المواطنين والطلاب من اعلي السكة الحديد ما يعرض حياتهم للخطر.

وأوضحت أنها تقدمت بالمقترح بانشاء كوبري أعلي السكة الحديد لتجنب تكرار الحوادث خاصة ان الطلاب يعبرون السكة الحديد للوصول الى المدارس المقابلة للجهة الاخري فضلا عن اضطرار الأهالي إلى العبور للجهة المقابلة مرورا بالسكة الحديد ليتمكنوا من ركوب المواصلات.