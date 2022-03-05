مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها، بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورة جديدة لها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

وظهرت مي عمر مرتدية بلوزة باللون الابيض، من أحدث جلسة تصوير قامت بها، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" وشاركها البطولة الفنان أحمد السقا، أميركرارة، أحمد داش، أحمد مالك وعبير صبري.

العمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.