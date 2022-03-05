عبر الفيديو كونفرانس..وزير الرياضة يتابع استعدادات الجهاز الفنى لمباراتي المنتخب أمام السنغال

عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، اجتماعاً مع كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، وأعضاء الجهاز الفنى المعاون له، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واطمأن وزير الرياضة على جميع استعدادات الجهاز الفنى بشأن مباراتي المنتخب الوطنى أمام المنتخب السنغالي ضمن المرحلة النهائية للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم بقطر٢٠٢٢م، وكذا متابعة الجهاز لأحوال لاعبى المنتخب المقرر ضمهم للمعسكر التدريبي المقبل، ومناقشة جميع المتطلبات والاحتياجات اللازمة استعداداً لمباراتى السنغال.

وأكد الدكتور أشرف صبحى التنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم لتهيئة الأجواء المطلوبة، وخلق حالة كبيرة من التركيز داخل معسكر المنتخب استعداداً لمباراتى السنغال، مشيراً إلى مساندة جموع الشعب المصري للاعبى المنتخب والجهاز الفنى لتحقيق الفوز فى مجموع المباراتين ذهاباً وإياباً، والتأهل إلى منافسات مونديال العالم.

فى سياق متصل، التقى الدكتور أشرف صبحى، جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث ناقش معه الترتيبات المتعلقة باستضافة استاد القاهرة لمباراة المنتخب أمام السنغال، والحضور الجماهيرى المكثف، والجدول الزمنى المحدد لتدريبات المنتخب ضمن معسكره المقرر له الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفنى، وتوفير كل المتطلبات.

وتقام مباراة المنتخب الوطنى أمام منتخب السنغال في ذهاب التصفيات النهائية لكأس العالم يوم الجمعة الموافق ٢٥ مارس الجارى باستاد القاهرة الدولى، بينما تقام مباراة الإياب بين المنتخبين يوم الثلاثاء ٢٩ مارس بملعب ديامناديو بالعاصمة السنغالية "داكار".