وسم القلب| فهد الكبيسي يشعل حفله الغنائي بمهرجان فبراير الكويت

أحيى الفنان فهد الكبيسي حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس الجمعة 4 مارس، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، وذلك بمشاركة الفنانة نوال الكويتية.

وقدم فهد الكبيسي، باقة متنوعة من أغانيه، لاسيما ألبومه الأخير وسم القلب، الذي طرحه قبل عدة أيام وحقق نجاحا جماهيريا فور طرحه.

ألبوم وسم القلب لـ فهد الكبيسي

طرح الفنان فهد الكبيسي، أحدث ألبوماته الغنائية وسم القلب‬، مؤخرًا، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيق ديزر للموسيقى.

ويضم ألبوم فهد الكبيسي الجديد، من 10 أغنيات، وهي على النحو التالي:

أغنية ⁧‫الرزايا‬⁩، من ‏كلمات: ⁧‫يوسف الشطي‬⁩، ‏ألحان: بشار الشطي‬⁩، ‏توزيع: ربيع الصيداوي، إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

أغنية‫ غريبة‬⁩ ‏من كلمات: فيصل السديري، ‏ألحان: سهم ، ‏توزيع: عصام الشرايطي‬⁩، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن⁩، ‏مكساج: جاسم محمد

أغنية ⁧‫شاغل التفكير‬⁩ من ‏كلمات: الأماني، ‏ألحان: عبدالله المناعي‬⁩، ‏توزيع: هشام السكران‬⁩، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

أغنية ⁧‫وسَّم القلب‬⁩ من ‏كلمات: الأماني، ‬⁩‏ألحان: عبدالله المناعي، توزيع: سيروس عيسى، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

أغنية ⁧‫انت بس‬⁩ من ‏كلمات: ⁧‫عبير الشوق، ‏ألحان: عبدالله المناعي، ‏توزيع: سيروس عيسى، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

‏أغنية شسولف لك‬⁩ من ‏كلمات: حمد غريب الشمري‬⁩، ‏ألحان: عبدالله المناعي‬⁩، ‏توزيع: مهند سيف‬⁩، ‏إيقاعات: إبراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

أغنية ماتشوفه عيوني‬⁩ من ‏كلمات: عبدالرحمن العبيدان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: عصام الشرايطي، ‏مكساج: جاسم محمد.

أغنية وط صوتك من ‏كلمات: رزان، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

أغنية من نفانا من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

أحدث أغاني فهد الكبيسي

في سبتمبر 2021، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية تونا بدري للفنان فهد الكبيسي ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعبر تطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية تونا بدري من كلمات: صمت، ألحان: سلطان خليفة، توزيع موسيقي: عبادي الكبيسي.

مشاركة فهد الكبيسي في «جرامي»

وكان فهد الكبيسي قد رشح في 2018 لجائزة "World Music Album" كأول فنان خليجي للمنافسة على جوائز الجرامي العالمية عن ألبومه "أنت عشق"، ضمن الحفل الكبير الذي أقيم بمدينة نيويورك.

حول مشاركته في حفل توزيع جوائز الجرامي، أكد فهد الكبيسي في بيان له آنذاك أنه تشرف بهذه المشاركة التي تدوّن له في أرشيف هذه المسابقة العالمية كأول فنان عربي وخليجي يرشح للفوز بجوائز الحفل.

وأضاف: "كنت أتمنى ان أكون من بين المرشحين للفوز في النهائيات وأن أحصل على جائزة من جوائز هذا الحدث الكبير، ولكن من المستحيل أن أشارك لأول مرة وأنافس على الجوائز أو أن أستطيع الحصول على جائزة".

وتابع: "لكن في كل الأحوال تشرفت بكوني أول خليجي وعربي يشارك في هذا الحفل الكبير، واتمنى في المستقبل أن أنال شرف الحصول على جائزة من جوائز "الجرامي" العالمية".