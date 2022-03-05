عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسم القلب| فهد الكبيسي يشعل حفله الغنائي بمهرجان فبراير الكويت

فهد الكبيسي
فهد الكبيسي

أحيى الفنان فهد الكبيسي حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس الجمعة 4 مارس، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، وذلك بمشاركة الفنانة نوال الكويتية. 

وقدم فهد الكبيسي، باقة متنوعة من أغانيه، لاسيما ألبومه الأخير وسم القلب، الذي طرحه قبل عدة أيام وحقق نجاحا جماهيريا فور طرحه. 

ألبوم وسم القلب لـ فهد الكبيسي

طرح الفنان فهد الكبيسي، أحدث ألبوماته الغنائية وسم القلب‬، مؤخرًا، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيق ديزر للموسيقى.

ويضم ألبوم فهد الكبيسي الجديد، من 10 أغنيات، وهي على النحو التالي: 

  • أغنية ⁧‫الرزايا‬⁩، من ‏كلمات: ⁧‫يوسف الشطي‬⁩، ‏ألحان: بشار الشطي‬⁩، ‏توزيع: ربيع الصيداوي، إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.
  • أغنية‫ غريبة‬⁩ ‏من كلمات: فيصل السديري، ‏ألحان: سهم ، ‏توزيع: عصام الشرايطي‬⁩، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن⁩، ‏مكساج: جاسم محمد
  • أغنية ⁧‫شاغل التفكير‬⁩ من ‏كلمات: الأماني، ‏ألحان: عبدالله المناعي‬⁩، ‏توزيع: هشام السكران‬⁩، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.
  • أغنية ⁧‫وسَّم القلب‬⁩ من ‏كلمات: الأماني، ‬⁩‏ألحان: عبدالله المناعي، توزيع: سيروس عيسى، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.
  • أغنية ⁧‫انت بس‬⁩ من ‏كلمات: ⁧‫عبير الشوق، ‏ألحان: عبدالله المناعي، ‏توزيع: سيروس عيسى، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.
  • ‏أغنية شسولف لك‬⁩ من ‏كلمات: حمد غريب الشمري‬⁩، ‏ألحان: عبدالله المناعي‬⁩، ‏توزيع: مهند سيف‬⁩، ‏إيقاعات: إبراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.
  • أغنية ماتشوفه عيوني‬⁩ من ‏كلمات: عبدالرحمن العبيدان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: عصام الشرايطي، ‏مكساج: جاسم محمد.
  • أغنية وط صوتك من ‏كلمات: رزان، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.
  • أغنية من نفانا من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز، ‏إيقاعات: ابراهيم حسن، ‏مكساج: جاسم محمد.

أحدث أغاني فهد الكبيسي 

في سبتمبر 2021، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية تونا بدري للفنان فهد الكبيسي ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعبر تطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية تونا بدري من كلمات: صمت، ألحان: سلطان خليفة، توزيع موسيقي: عبادي الكبيسي. 

 

مشاركة فهد الكبيسي في «جرامي»

وكان فهد الكبيسي قد رشح في 2018 لجائزة "World Music Album" كأول فنان خليجي للمنافسة على جوائز الجرامي العالمية عن ألبومه "أنت عشق"، ضمن الحفل الكبير الذي أقيم بمدينة نيويورك. 

حول مشاركته في حفل توزيع جوائز الجرامي، أكد فهد الكبيسي في بيان له آنذاك أنه تشرف بهذه المشاركة التي تدوّن له في أرشيف هذه المسابقة العالمية كأول فنان عربي وخليجي يرشح للفوز بجوائز الحفل. 

وأضاف: "كنت أتمنى ان أكون من بين المرشحين للفوز في النهائيات وأن أحصل على جائزة من جوائز هذا الحدث الكبير، ولكن من المستحيل أن أشارك لأول مرة وأنافس على الجوائز أو أن أستطيع الحصول على جائزة". 

وتابع: "لكن في كل الأحوال تشرفت بكوني أول خليجي وعربي يشارك في هذا الحفل الكبير، واتمنى في المستقبل أن أنال شرف الحصول على جائزة من جوائز "الجرامي" العالمية". 

فهد الكبيسي الفنان فهد الكبيسي الكويت مهرجان فبراير الكويت فبراير الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية: مصرع 23 عنصرا إجراميا شديد الخطورة فى حملات أمنية

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

أنباء عن مقتل أحد أعضاء الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا.. تفاصيل

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم السبت 5 مارس 2022

الروسية منتظمة.. مصادر: وقف رحلات مصر للطيران إلى موسكو بشكل مؤقت لـ جدوى التشغيل

موضوعات متعلقة

يا بيروت.. ماجدة الرومي تشدو في حفل موسم الرياض

تفاصيل حفل زفاف حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة بعد إثارتها الجدل

20 صورة من حفل هشام عباس بأحد الأندية الكبيرة

مهرجان فبراير الكويت| نفاذ تذاكر حفل أصالة وماجد المهندس المرتقب 17 مارس

عودة للتعاون بعد 14 عاما.. قصة كيفانش تاتليتوج وبيرين سات قبل العشق الممنوع

أخبار الفن| سامي مغاوري يكشف تفاصيل وعكته الصحية.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي

تغلب على أحزان وفاة والده.. هشام عباس يشعل حماس الجمهور في حفل كبير

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

ترشيحاتنا

يوم تاريخي.. مها طنطاوى أول قاضية تترأس محكمة بمجلس الدولة.. صور

الجرام وصل 1000 جنيه.. قفزات جنونية في أسعار الذهب

السفارة المصرية في بنين تنظم فعالية ثقافية للفرنكوفونية للعام 2022

إنفوجراف.. نتائج مبادرة صوتك مسموع لحل شكاوى المواطنين في فبراير الماضي

مع عودة رياح الخماسين.. نصائح لمرضى الحساسية والأمراض التنفسية لتجنب أضرارها

الحرب الروسية الأوكرانية تشتعل.. أمريكا تلقى ورقة جديدة لحل الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

تزوجت 6 مرات وارتدت الحجاب.. محطات في حياة هدى رمزي

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ