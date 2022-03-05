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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: حملات مكبرة على المخابز الإفرنجية غربي المحافظة

حملات على الدقيق
حملات على الدقيق في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، وكيل الوزارة حملات مكبرة على المخابز البلدية والإفرنجية ومتابعة استخدام الدقيق بالمخابز.

وشنت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بالاشتراك مع حملة إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة على المخابز الافرنجية بنطاق الإدارة.

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وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز افرنجى بحيازته  دقيق ابيض فاخر استخراج 72٪ مجهول المصدر بدون الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية الحيازة وتم ضبط والتحفظ على عدد ٣٠ شيكارة دقيق فاخر زنة الشيكارة  الواحدة ٥٠ كجم باحمالى ١٥٠٠ كجم (طن ونصف)

يأتي هذا وفقًا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية في الأسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز الافرنجية ومتابعة الدقيق المستخدم فى عملية الإنتاج و التأكد من مصادره.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة.

الاسكندرية مجهول المصدر حملات تموينيه البحر المتوسط مديرية التموين التجارة الداخلية برج العرب وزارة التموين

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