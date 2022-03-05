دونيتسك: نستطيع تحرير ماريوبول بعملية خاصة وباستخدام أسلحة دقيقة

قال إدوارد باسورين، ممثل قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه يمكن تحرير ميناء ماريوبول الاستراتيجي من خلال عملية خاصة باستخدام أسلحة "الدقة".

ووأوضح باسورين خلال استضافته على قناة "روسيا 1" في رده على عن أحد الأسئلة المتعلقة بطريقة تحرير مدينة ماريوبول إذا لم يتم إطلاق سراح المدنيين المحتجزين من قبل القوميين الأوكران، أجاب: "هناك طريقة واحدة فقط في هذه الحالة، تتمثل بعملية خاصة باستخدام أسلحة دقيقة".



ونوه باسورين، إلى ضرورة تحذير السكان المدنيين في ماريوبول بشأن إجراء عملية خاصة هناك، في حال تم اتخاذ قرار بشأنها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عدم وصول أي من اللاجئين من ماريوبول وفولنوفخا إلى الممرات الإنسانية حتى اللحظة، مؤكدة أن القوميين الأوكرانيين لا يطلقون سراح المواطنين والأجانب، وأنهم (القوميون) استغلوا وقف إطلاق النار من أجل تعزيز مواقعهم.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، إنه "في الوقت الحالي، من أصل 200 ألف لاجئ من ماريوبول و15 ألفًا من فولنوفخا، لم يصل أحد إلى الممرات الإنسانية المفتوحة، ولم يطلق القوميون سراح المدنيين والأجانب".

كانت الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو.