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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بالمسئولين لعلاج والدتها من سرطان الوجه والفك

صدى البلد

أرسلت شيماء عبد الهادي، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد تستغيث فيها لعلاج والدتها.

وقالت “عبد الهادي” في شكواها، إن والدتها تعاني من مرض السرطان في الوجه والفك وعمرها ٥٠ عاما  ومقيمة في  بهتيم قسم ثاني شبرا الخيمة.

وطالبت المسؤولين بسرعة علاج والدتها على نفقة الدولة في أسرع وقت.

للتواصل مع الحالة على رقم ٠١١٥٧٥٠٩٠٦٠.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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