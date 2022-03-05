طارق حامد ينتظم في مران الزمالك اليوم

انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريب اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الجونة المقبل.



وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية وكانت عبارة عن كدمة قوية في الركبة تسببت في غيابه عن الفريق خلال المباريات الماضية.



ووافق الجهاز الطبي للفريق على مشاركة طارق حامد في تدريب اليوم بصورة طبيعية بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي مؤخرا.



ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.