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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أسامة نبيه يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق التدريبات

صدى البلد

عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم اليوم السبت بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في تواجد كل من أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس.

وحرص المدرب العام على مطالبة اللاعبين بالتركيز استعدادا لمباراة الجونة، من أجل تحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات، خاصة وأن اللقاء المقبل سيكون بمثابة بروفة قوية قبل مواجهة الوداد المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا.

وشدد نبيه في حديثه مع اللاعبين على ضرورة تلافي السلبيات التي وقع فيها الفريق خلال لقاء فيوتشر السابق، واللعب بنفس الروح التي ظهر عليها اللاعبون في اللقاء السابق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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