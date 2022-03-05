بعد غياب 6 شهور.. إصابة لاعب الاتحاد السكندري بالرباط الصليبي للمرة الثانية

أصيب عبد السميع إبراهيم لاعب نادي الاتحاد السكندري خلال مران الفريق منذ قليل.

وأعلن الجهاز الطبي الطبي بقيادة عمرو الأشلم، إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

ويواجه اللاعب سوء حظ حيث لم يمر على عودته للتدريبات سوى أيام قليلة بعد غيابه عن الملاعب لمدة ٦ أشهر للإصابة بالرباط الصليبي في قدمه اليمني، قبل أن يصاب صباح اليوم في القدم اليسري.

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على الاطمئنان على اللاعب، معربا عن تمنياته بعودته سريعا.

ويواصل الاتحاد السكندري تدريباته اليوميه على ملاعب النادي بسموحة استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا بكأس مصر يوم ١٢ مارس الجاري.