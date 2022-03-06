ستات وشباب قد التحدي تعقد مؤتمر "المرأة المعيلة في الجمهورية الجديدة"..اليوم

تعقد كتلة ستات وشباب قد التحدي برئاسة النائبة/ مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، مؤتمر "المرأة المعيلة.. في الجمهورية الجديدة"، وذلك اليوم الأحد، بمقر قاعة التعليم المدنى، شارع البرج، الزمالك-الجيزة، الساعة 11صباحا.

وأضافت مايسة عطوة فى بيان صحفى لها، أن هذا المؤتمر بحضور كلا من د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ورئيس لجنة التطوير والتدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وصرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب ورئيس كتلة "ستات وشباب قد التحدي"، أن هذا المؤتمر يأتي كإحدى أنشطة الكتلة، بهدف مساندة ودعم المرأة المصرية فى الجمهورية الجديدة، التى بدأها الرئيس السيسي، والذى لولا دعمه للمرأة لما وصلت المرأة لهذه المناصب والمواقع القيادية كوزيرات ونائبات وصانعات قرار.