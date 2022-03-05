العنانى: اتفاقية تفاهم مع البنك الأوروبي لانشاء مجلس تنمية مهارات قطاع السياحة فى مصر

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن العنصر البشرى هو أحد مقومات السياحة فى مصر، لافتا إلى أن مصر تستضيف لجنة الشرق الأوسط للسياحة نهاية الشهر الجارى والبطل الرئيسي لها سيكون العنصر البشرى من أول الطالب فى المدارس وحتى المواطنين والعمال بالمنشآت السياحية لتنشيط السياحة المصرية،

واضاف وزير السياحة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تتضمن تحقيق التكافؤ والفرص ودمج مشاركة المرأة في تنمية الحرف التقليدية وإنشاء مراكز تدريبية متخصصة.

وتابع اليوم نوقع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخاصة بإنشاء مجلس قطاع المهارات للضيافة والسياحة، مضيفا نعمل على انشاء مجلس تنمية مهارات قطاع السياحة فى مصر، ونتطلع للتعاون الفعال والمثمر من أجل تحقيق طفرة فى المجال السياحة وتعزيز القدرة التنافسية.