تشيلسي ينتصر على بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح ريس جيمس التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 47 بعد تلاعبه بدفاعات بيرنلي، قبل أن يضيف الألماني كاي هافرتز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52 بضربة رأسية من متابعة لعرضية زميله بوليسيتش.

وعاد هافرتز ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 55 من متابعة لتمريرة زميله جيمس، قبل أن يسجل الأمريكي كريستيان بوليسيتش الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 69 مختتمًا مهرجان الأهداف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 53 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كل من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تريفوه شالوباه - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجير

خط الوسط: ريس جيمس - نجولو كانتي - جورجينيو - ساؤول نيجيز

خط الهجوم: ماسون ماونت - كريستيان بوليسيتش - كاي هافرتز