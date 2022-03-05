المفوضية الأوروبية: الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي تتوافق مع استراتيجية مصر 2030

قال إبراهيم لافيا، مدير التعاون بالمفوضية الأوروبية، إن الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي تتوافق مع استراتيجية مصر 2030 وتساعدها على التعافى السريع من جائحة كورونا، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يرغب فى تجديد التزامه مع البنك بشأن تلك الاستراتيجية والمفوضية الأوروبية.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي قام بتنفيذ عدد كبير من العمليات المختلفة فى تطوير البينة التحتية والصرف الصحي ودعم الشباب والمرأة وندعم جدول الأعمال فى دعم التحول والشمول المالى القادم الذي تم الالتزام به مع كل البنوك الوطنية والتعاون معها .

وأضاف نحن فى الاتحاد الأوروبي نأمل لتعزيز شراكتنا فى المستقبل مع مصر ، منوهاً بأن شراكة الاتحاد الأوروبي مع مصر جيدة و أصدرنا جدول أعمال جديد مع المتوسط ونعتمد مع الركائز والقدرة مع الصمود والتحول مع الاقتصاد المستدام والتحول الاخضر وتهدف لتقليل الكربون لتوفير الموارد الطبيعية لمصر.

وتابع لافا، نسعى لتحسين المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص ودعم التنمية المستدامة والاستثمارات العامة ، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي أعلن التزامه بتوفير أكثر من مليار يورو لرفع الدعم من الاتحاد الأوروبي لمصر لأكثر من 27 مليارا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه 20 شريك من 20 دولة أوروبية من خلال دعم الأمن الغذائي والتحول الاقتصادي مع المجتمع والتحول الأخضر، بهدف تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة.