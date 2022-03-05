البنك الأوروبي: نركز على الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر

قالت باربرا رامبوسك، المدير العام للتنوع الاجتماعي والشمول بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأوروبى تهدف لدعم المرأة وليس فقط تستهدف دعم القطاع الخاص ولكننا أيضاً نعمل على تحقيق الشمول المستدام فى القطاع الخاص ونعزز الانخراط مع القطاع الخاص.

واضافت رامبوسك، خلال تصريحات لها، انفقنا 10 مليارات يورو لتحقيق الهدف والشمول المالى ونعمل على خلق فرص عمل جديدة ونعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة والتحديات التى خلفتها جائحة كورونا، كما نفكر كيف نعمل بطريقة مختلفة مع عملائنا وتحقيق وخلق منظومة شاملة من خلال شراكة المرأة والشباب، وخلق المهارات المطلوبة فى شتى المهارات ومعنى أيضاً بخلق بنية تحتية جيدة للمواطنين.

وتابعت نركز على الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، ونهدف للعمل مع عملائنا لتشجيع المرأة على الدخول للعمل واستيعاب كل التحديات المتعلقة بالبنية التحتية، استثمرنا أكثر من 3 مليارات فى المشروعات المختلفة والعام الماضى 71% من مشروعات كانت تتعلق بالشمول المالى.