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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسيير رحلات جوية من مصر لنقل السائحين الأوكران إلى دول الجوار

صدى البلد

تواصل الحكومة تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسائحين الأوكران، الذين انتهت فترات البرامج السياحية لهم في مصر وذلك في إطار حرص مصر على تقديم أوجه الرعاية الممكنة لرعايا الدول الأجنبية القادمين إليها للأغراض السياحية، في ظل الأحداث الجارية حاليا في الأزمة الروسية – الأوكرانية،

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية تتمثل في: مد فترة إقامة السائحين الأوكران الذين انتهت فترة إقامتهم في مصر في نفس الفنادق، المقيمين فيها وتحمل تكلفة الإقامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق على تسيير رحلات من شركتي (مصر للطيران ، وإير كايرو)؛ لنقل السائحين الأوكران إلى دول الجوار الأوكراني على أن تتحمل الدولة المصرية تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مد الإقامة.

زتم، حتى الآن، نقل حوالي (4000 ) سائح أوكراني، وسيتم  الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية لتخفيف المعاناة عن السائحين الأوكران.

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