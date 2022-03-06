زراعة 180 حقل قمح إرشادى بالقليوبية

أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن هناك توسعات فى زراعة القمح فى المحافظة مشيرا إلى أن المحصول فى ازدياد ويحقق هامش ربح مناسب للفلاح.

وأشار " زايد " الى إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتبنى سياسة فيما يتعلق بإنتاج الأصناف الحديثة عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض وذلك في الأراضي الجديدة ، مضيفا انه تم تدشين حملة قومية للنهوض لتقليل الفقد في المحصول وزيادة إنتاجيته وتقليل استهلاك المياه.

وأوضح وكيل زراعة القليوبية أن الحملة القومية للقمح تهدف إلى زراعة القمح على المصاطب وهو ما يوفر أكثر من 40% و50% من التقاوي المضافة وتقلل المياه المستهلكة بنسبة تصل إلى 25% ، لافتا الى أن محافظة القليوبية تحتوي على 180 حقل إرشادي، ويتم دعم المزارع بأحدث التقاوي عالية الإنتاج ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية.

وأضاف " زايد " أن كل قرية من قرى المحافظة بها حقل نموذجي، كما يتم تنظيم مدارس حقلية وندوات إرشادية وأيام حصاد حتى يجرب المزارعون هذه الطريقة عن كثب.