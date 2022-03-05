آخر فرصة.. إغلاق باب التقديم للحجز بوحدات دار مصر وجنة الثلاثاء

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل بالموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، يشير إلى احتمالية وجود زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين خلال الفترة المقبلة وحتى موعد إغلاق باب التقديم في 8 مارس المقبل.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الطرح الأخير للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ طرح الإعلان، وهو ما يؤكد نجاح الإعلان، وبمثابة شهادة ثقة من المواطنين بمشروعات الوزارة.

ولفت وزير الإسكان إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تجاوز 15 ألف عميل، كما وصل عدد المواطنين الذين دفعوا مقدم جدية الحجز نحو 23 ألف عميل، بينما تجاوز عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني عدد 57 ألف عميل.

خطوات الحجز الإليكتروني



ويتم تقديم طلب حجز الوحدة السكنية لشقق دار مصر وسكن مصر وجنة عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية :

1-تسجيل حساب خاص بصاحب الطلب وتحميل المستندات المطلوبة للحجز على البوابة الالكترونية خلال الفترة من 15-2-2022 حتى 8-3-2022 وفقا للخطوات التالية:

الدخول على الموقع الالكتروني للصندوق http://nch.shmff.gov.eg ثم الضغط على " حجز وحدات دار مصر/سكن مصر/جنة".



استعراض كراسة الشروط وطباعتها والاطلاع على كافة الشروط والإجراءات وتفاصيل بيانات الوحدات المطروحة.



في حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم المتقدم صاحب الطلب – مسدد إيصال جدية الحجز والموقع على استمارة حجز الوحدة السكنية – بإنشاء حساب خاص بالضغط على تسجيل مستخدم جديد من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته.



بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية sms لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع حيث تتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.



تقديم طلب حجز وحدة سكنية ، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنة بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة غن وجدت طبقا للبيانات المحررة باستمارة الحجز.



يقوم صاحب الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة للحجز (بصيغة pdf) فى ملف واحد.



بعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل صاحب الطلب الى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة ” تم ارسال طلبك بنجاح”.



2- سداد مصروفات التسجيل ومبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالمشروع، بحيث يم السداد على نفس الرقم القومي المسجل به الحساب ، خلال نفس الفترة المشار إليها.

3- اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية بالدخول على البوابة الإلكترونية خلال فترتين.

الفترة الأولى من 15-3-2022 حتى 16-3-2022 للعملاء المتقدمين سابقا بالاعلان الأول ولم يقوموا بحجز وحدة سكنية ولم يقوما باسترداد مقدم جدية الحجز فقط، أما الفترة الثانية من 17-3-2022 حتى 24-3-2022 لكافة المتقدمين.