استمارة تسجيل بيانات.. وزيرة الهجرة: الدولة تهتم بالمستقبل التعليمي للعائدين من أوكرانيا

قالت السفيرة نبيلة مكمر وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تتهم بامان وسلامة الطلاب المصريين في اوكرانيا .

وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" القيادة السياسية تهتم بالمستقبل التعليمي الطلاب المصريين العائدين من اوكرانيا".

وتابعت نبيلة مكرم:" أطلقنا في وزارة الهجرة إستمارة تسجيل للطلبة العائدين من أوكرانيا للتعرف على اسم الجامعة والسنة الدراسية لكل طالب، وذلك لموافاة وزير التعليم العالي بكافة البيانات الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من اوكرانيا ".

وأكملت نبيلة مكرم :" مثلما اهتمت الدولة بسلامة الطلاب المصريين في أوكرانيا تهتم الدولة أيضا بمستقبل الطلاب التعليمي ".

ولفتت نبيلة مكرم :" أطمئن أسر الطلاب المصريين العائدين من اوكرانيا واقول لهم أن القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بهذا الملف ، وجاري حاليا حصر كل اعداد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ".

