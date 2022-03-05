معاون وزير البترول: 700 ألف سيارة تدخل محطات الوقود يوميا.. والبنزين مطابق للمواصفات

أكد المهندس محمود ناجي، معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، أنهم سيقومون بالرد ردا فنيا وتقنيا على الخطاب المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن شركات سيارات تشير إلى أن البنزين في محطات الوقود ليس جيدا ويحتوي على المنجنيز، لافتا إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لإنتاج البنزين عالي الجودة.

وأضاف المهندس محمود ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه يتم تكرير البترول من أجل إضافة وحدات انتاجية جديدة لإضافة بنزين عالي الجودة، حيث تم إضافة وحدات انتاجية جديدة لزيادة انتاج البنزين بشكل يكفي للإنتاج المحلي في كل الاسواق.

وتابع: "محطات الوقود تمون من 600 إلى 700 الف سيارة يوميا فى مصر واعطال السيارات لا تخفى على أحد، والبنزين يخرج بشكل عالى الجودة ومطابق للمواصفات"، موضحا أن الرقابة على جودة الوقود تتم قبل وصول البنزين لمحطات البنزين وتم مراجعة العملية الانتاجية بالكامل فى جميع محطات البنزين فى مصر.