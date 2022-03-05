المستشارة رضوى حلمي:فخورة بقرار الرئيس السيسي بالسماح للمرأة بالجلوس قاضية بمجلس الدولة

عرض برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرا تحت عنوان "المرأة شريك في تحقيق العدالة".. مجلس الدولة ينصب 98 قاضية.

وأوضح التقرير أنه حدث تاريخي شهدته قاعات مجلس الدولة المصري لأول مرة منذ نشأتها، حيث بدأ صباح اليوم تجليس 98 قاضية على منصة القضاء ضمن تشكيل المحكمة.

وعلق المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، قائلا: "لا فرق بين القاضي الرجل والقاضي السيدة اللذين صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في أكتوبر الماضي".

وأعربت المستشارة رضوى حلمي، مستشار مساعد بمجلس الدولة عن سعادتها قائلة: "ينتابني شعور بالفخر منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتمكين المرأة والسماح لها بالجلوس كقاضية في مجلس الدولة، ونحن ندعم فنيا ومعنويا بشكل كبير".

