الزراعة : مصر مكتفية ذاتيا من المحاصيل البستانية وتصدّر منها ..فيديو

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية في مصر مرتبط بعلاقات ومسببات ومنها المناخ بسبب الحرارة والرطوبة والأمطار والعواصف وغيرها وبسبب التقاوي أيضا وجودة الأرض.

وأضاف عباس الشناوي خلال لقائه في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناة " المحور " ،إن مصر مكتفية ذاتيا من المحاصيل البستانية وتصدر منها إلي الخارج مشيرا إلي أن الأراضي الصحراوية الجديدة يجود بها زراعة المحاصيل البستانية مع ندرة المياه.

وأوضح عباس الشناوي ، إن مصر لا يوجد بها أمطار تكفي للزراعة وليس لدينا مناخ استوائي وكمية المياه محدودة وبالتالي قمنا بعمل حلول جذرية لكل ما سبق بناء علي توجيهات الرئيس السيسي .

وتابع : إن الوزارة قامت بعمل استراتيجية زراعية من أجل مواكبة الزيادة السكانية ، مؤكدا أن جميع الأحداث الجارية في العالم ومنها كورونا والنزاعات له تأثير مباشر علي الإنتاج الزراعي.