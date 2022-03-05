ليفربول يلاحق السيتي..أداء متواضع لـ صلاح أمام ويست هام.. ورقم مميز لأرنولد

حقق فريق ليفربول فوزا مهما على وست هام يونايتد، بهدف دون مقابل، في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح كاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا لـ ليفربول في الدقيقة الثانية عندما انفرد تمامًا بمرمى وست هام، لكن حارس الأخير فابيناسكي، تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 11، تهيُأت الكرة لـ محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، لكن مدافعي وست هام تصدوا لتسديدته.

وفي الدقيقة 27 افتتح ليفربول التسجيل عن طريق لاعبه السنغالي ساديو ماني من متابعة رائعة لتمريرة زميله أرنولد، ليمنح التقدم لفريقه بعد التأكد من صحة الهدف بتقنية الفيديو.

وأهدر فلاسيتش فرصة معادلة النتيجة لـ وست هام في الدقيقة 39 عندما انفرد بمرمى ليفربول، حيث قام بإسقاط الكرة فوق أليسون، لكن أرنولد قام بإبعاد الكرة قبل أن تسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق محمد صلاح بهدف نظيف.

واقترب لويس دياز كثيرا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة بعدما سدد الكرة على المرمى ومرت من الحارس لكن استطاع كريسويل أن يبعدها من أمام الخط.

ورد وست هام في اللعب التالية هجمة مركبة خطيرة من خلال فورنالس الذي انفرد فأليسون وعلق الكرة تجاه المرمى بشكل رائع لكن ألكسندر أرنولد أبعدها هو الآخر من أمام المرمى، ثم تابعها نيكولا فلاسيتش بتسديدة ارتطمت في قدم كوناتي ثم أرنولد وتحولت لضربة ركنية.

وأهدر لانزيني فرصة خطيرة لصالح وست هام في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعدما سدد كرة ارتدت له من جديد وأطاح بها أعلى من العارضة مع وجود بالقرب من مرمى أصحاب الأرض.

واجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تغيره بمشاركة محمد صلاح، بدلًا من ديوجو جوتا في الدقيقة 79.

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم 6.5/10 حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 4%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 83%.

وفاز محمد صلاح في المراوغات مرة واحدة، وفقد الاستحواذ على كرته 4 مرات، وصوب 6 تسديدات بينها 3 تجاه المرمى، واثنتين خارجه، وتم التصدي لواحدة من قِبل الخصم.

ويواصل صلاح تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي لا يسجل فيها محمد صلاح أمام وست هام في الذهاب والعودة معا منذ انضمامه إلى ليفربول.

وسجل صلاح 9 أهداف وصنع 3 آخرين في 9 مواجهات سابقة أمام وست هام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، وتوقف رصيد وست هام عند النقطة 45 في المركز الخامس

رقم مميز لـ أرنولد

وارتفع رصيد أرنولد من التمريرات الحاسمة هذا الموسم مع ليفربول في كافة المُسابقات للتمريرة رقم 16، وهو الرصيد الأفضل للأسطورة ستيفن جيرارد في كافة المواسم بتاريخه.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له ضد برايتون على أرض الأخير يوم السبت المُقبل، فيما سيلعب ويست هام على أرضه أمام أستون فيلا يوم الأحد المُوافق 13 مارس.