عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يلاحق السيتي..أداء متواضع لـ صلاح أمام ويست هام.. ورقم مميز لأرنولد

صدى البلد

حقق فريق ليفربول فوزا مهما على وست هام يونايتد، بهدف دون مقابل، في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح كاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا لـ ليفربول في الدقيقة الثانية عندما انفرد تمامًا بمرمى وست هام، لكن حارس الأخير فابيناسكي، تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 11، تهيُأت الكرة لـ محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، لكن مدافعي وست هام تصدوا لتسديدته.

وفي الدقيقة 27 افتتح ليفربول التسجيل عن طريق لاعبه السنغالي ساديو ماني من متابعة رائعة لتمريرة زميله أرنولد، ليمنح التقدم لفريقه بعد التأكد من صحة الهدف بتقنية الفيديو.

وأهدر فلاسيتش فرصة معادلة النتيجة لـ وست هام في الدقيقة 39 عندما انفرد بمرمى ليفربول، حيث قام بإسقاط الكرة فوق أليسون، لكن أرنولد قام بإبعاد الكرة قبل أن تسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق محمد صلاح بهدف نظيف.

واقترب لويس دياز كثيرا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة بعدما سدد الكرة على المرمى ومرت من الحارس لكن استطاع كريسويل أن يبعدها من أمام الخط.

ورد وست هام في اللعب التالية هجمة مركبة خطيرة من خلال فورنالس الذي انفرد فأليسون وعلق الكرة تجاه المرمى بشكل رائع لكن ألكسندر أرنولد أبعدها هو الآخر من أمام المرمى، ثم تابعها نيكولا فلاسيتش بتسديدة ارتطمت في قدم كوناتي ثم أرنولد وتحولت لضربة ركنية.

وأهدر لانزيني فرصة خطيرة لصالح وست هام في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعدما سدد كرة ارتدت له من جديد وأطاح بها أعلى من العارضة مع وجود بالقرب من مرمى أصحاب الأرض.

واجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تغيره بمشاركة محمد صلاح، بدلًا من ديوجو جوتا في الدقيقة 79.

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم 6.5/10 حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 4%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 83%.

وفاز محمد صلاح في المراوغات مرة واحدة، وفقد الاستحواذ على كرته 4 مرات، وصوب 6 تسديدات بينها 3 تجاه المرمى، واثنتين خارجه، وتم التصدي لواحدة من قِبل الخصم.

ويواصل صلاح تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي لا يسجل فيها محمد صلاح أمام وست هام في الذهاب والعودة معا منذ انضمامه إلى ليفربول.

وسجل صلاح 9 أهداف وصنع 3 آخرين في 9 مواجهات سابقة أمام وست هام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، وتوقف رصيد وست هام عند النقطة 45 في المركز الخامس
رقم مميز لـ أرنولد

وارتفع رصيد أرنولد من التمريرات الحاسمة هذا الموسم مع ليفربول في كافة المُسابقات للتمريرة رقم 16، وهو الرصيد الأفضل للأسطورة ستيفن جيرارد في كافة المواسم بتاريخه.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له ضد برايتون على أرض الأخير يوم السبت المُقبل، فيما سيلعب ويست هام على أرضه أمام أستون فيلا يوم الأحد المُوافق 13 مارس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والمريخ في بدوري أبطال أفريقيا اليوم 5 / 3 / 2022

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

تقلبات جوية وسيول متوقعة.. منخفض "السودان" يضرب مصر غدًا .. تفاصيل

بشرى الحرمين.. السعودية تعلن رفع قيود كورونا وإلغاء التباعد وإلزامية الكمامات

بعد انتهاء فترة إقامتهم.. مصر تسير رحلات لإعادة السائحين الأوكران

شعبة المخابز: زيادة أسعار الخبز السياحي ولا مساس بالدقيق المدعم.. تفاصيل

تاو وشريف وعبدالقادر.. إعلان تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

ترشيحاتنا

60 دقيقة.. الأهلي يسعى لزيادة فارق الأهداف أمام المريخ السوداني

عقب رفع قيود كورونا.. السعودية تعلن إتاحة الملاعب والصالات بكامل طاقتها

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

الصين تدعو إلى مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا

بالعودة للماضي.. دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أزمتها مع هشام جمال

الميكانيكي بيقولك .. أسباب تلف مساعدين السيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حذائه .. كيف خسر سيد الحافي فرصة الاحتراف بالأهلي؟

تأثير الرياح الترابية على الأطفال .. كيف تحمين رضيعك

الجمال والبراءة والسلاح.. نساء وأطفال أوكرانيا يتدربون على القتال بالكلاشنيكوف والمولوتوف.. صور

مكان خاص بالملكة إليزابيث.. أين تم تصوير حلقة صلاح مع إسعاد يونس وكم تقاضى؟

فيديو

عايز تشتهر على قفايا.. قصة الفنان هشام المليجي بعد تصدره التريند|فيديو

طرح الوحدات الجاهزة.. الإسكان: 23 ألف مواطن سددوا جدية حجز سكن ودار مصر وجنة

إعادة نشر الحقيقة.. هل طلاق بوتين وزوجته بسبب الحرب على أوكرانيا؟

ليزا شحاتة بطلة "هند والدكتور نعمان" تكشف أسرار سنوات الاختفاء

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ