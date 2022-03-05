محمد الباز: يجب على أولياء الأمور الوثوق بـ وزير التعليم وخطته للتطوير|فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن مشكلة التعليم المشكلة الأساسية التي يجب أن تأخذ وقتا كبيرا لأنه بدون تعليم صحيح لا يوجد مستقبل للبلد ويحب أن نعلي من قيمة التعليم والتعلم.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه يجب علي الأهالي الوثوق بوزير التعليم وخطته لتطوير التعليم.

وتابع أن الوزير الدكتور طارق شوقي طالب الطلاب بالتحضير المناسب لجميع أنواع الأسئلة من خلال فهم نواتج التعلم وعدم الانشغال بأمور أخرى ، وأن نظام الثانوية العامة الجديد يقيس مستويات فهم نواتج التعليم، وهذه الرسالة من الوزير بأنه على الطلاب المذاكرة وعلى أولياء الأمور تهيئة الأمور لهم.